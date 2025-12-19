Lidl soovitab: Meeldejäävad jõulumagustoidud, mida jagada perega

Magustoidud on jõulude lahutamatu osa. Jõulumagustoit ei pea olema keeruline või aeganõudev, kuid see peab olema midagi, mis jääb meelde ja loob sooja jõulutunde. Kuigi paljude perede laual on alati traditsioonilised jõuluroad, on vahel tore katsetada midagi uut. Kes teab, ehk loob see isegi uue jõulutraditsiooni? Kindlasti teeb vaheldus sinu jõululaua tõeliselt meeldejäävaks.

Rohkem kui lihtsalt piparkoogid

Jõulutoit võib olla nii klassikaline kui ka midagi täiesti uut ja huvitavat. Peaasi, et see toob perekonnale rõõmu ja maitseb hästi. Lidl on koostanud laia valiku jõuluretsepte, mis sobivad nii kogenud kokkadele kui ka neile, kes korraldavad sel aastal esimest korda jõulupidu. Meie retseptiveebist leiad nii magustoidud, põhiroad kui ka suupisted, mis muudavad su jõululaua täiuslikuks.

Kuus magusat retsepti sinu jõululauale

1. Jõulujäätis munalikööri ja kaneeliploomidega

Kes ütleb, et jäätisel pole kohta jõululaual? Jõulujäätis on üllatav ja värskendav viis lõpetada jõulusöök, eriti kui põhiroog oli rikkalik ja raske. See jõulujäätise retsept kombineerib klassikalisi jõulumaitseaineid nagu munaliköör ja kaneel kerge ja kreemja jäätisega. Pealegi on see ideaalne jõulumaius, kui soovid kiiret magustoitu, sest jäätist saab valmistada mitu päeva varem ette.

2. Stracciatella ploomidega punases veinis

Itaalia köök kohtub jõulupühadega selles elegantses Stracciatella ploomidega punases veinis retseptis. Punases veinis hautatud ploomid on mahedad ja veidi vürtsikad, samas kui stracciatella kreem lisab kerget ja õhulist tekstuuri. See magustoit on elegantne ja näeb hea välja, kuid samas pole seda sugugi keeruline valmistada.

3. Piparkoogi trifle plombiirikreemi ja karamelliga

Kui otsid piparkoogi magustoitu, mis on midagi enamat kui lihtsalt küpsised, siis see piparkoogi trifle on täpselt see, mida vajad. Kihiti klaasist kausis serveeritav magustoit toob kokku krõbedad piparkoogid, pehme kreemi ja magusa karamelli. Lisaks on see visuaalselt muljetavaldav ning sobib sinu jõululauda kaunistama.

4. Ahjuõun datli-martsipanitäidise ja vanilli-sojajogurtiga

Ahjuõun on klassikaline jõulumagustoit, kuid see nüüdisaegne versioon viib selle täiesti uuele tasemele. Datli-martsipanitäidis lisab rikkalikkust ja sügavust, samas kui vanilli-sojajogurt hoiab magustoidu kerge ja värskena. See jõulumagustoit on suurepärane valik ka neile, kes eelistavad tervislikumaid valikuid, on laktoositalumatusega või veganid. Pealegi täidavad ahjuõunad küpsetamise ajal köögi imelise aroomiga, mis loob juba enne magustoidu lauale toomist õige jõulutunde.

5. Kihiline makroonimaius

Jõuluküpsised on alati armastatud jõulumagustoit. See kihiline makroonimaius näitab, et küpsised ei pea olema igavad. Makroone saab valmistada erinevate värvide ja maitsetega, mis teeb selle magustoidu ka visuaalselt pilkupüüdvaks. Kuigi retsept võib tunduda keeruline, on tulemus seda väärt.

6. Prantsuse panettone röstsai

Itaalia ja Prantsuse köök kohtuvad selles geniaalses prantsuse panettone röstsaia magustoidus. Panettone retsept pole kuigi keeruline, kuid kui sul on kiire, saab selle ka poest valmis kujul osta. Näiteks on panettone olemas Lidli Deluxe sarjas.

Prantsuse röstsai on juba iseenesest armastatud hommikusöök, kuid panettone kasutamine muudab selle eriti luksuslikuks tänu panettone õhulisusele ja kuivatatud puuviljade magususele. Serveeri koos vahukoore või jäätisega, et saada ideaalne jõuluhommiku magustoit.

Jõulumagustoit Lidlist

Mõnikord ei jõua kõike ise teha või tahaks pakkuda külalistele midagi erilist ilma pikka aega köögis veetmata. Lidli Deluxe valik pakub parima kvaliteediga magustoite ja valmistooteid, mis sobivad ideaalselt jõululauale. Deluxe sarja tooted on hoolikalt valitud ja pakuvad kõrgemat klassi taskukohase hinnaga – täpselt nii, nagu Lidlilt oodatakse.

Samuti tasub vaadata Favorina valikut, kust leiad mitmesuguseid šokolaade, küpsiseid ja muid magusaid maiustusi. Need sobivad suurepäraselt kohvi või tee kõrvale ja muidugi lastele maiustamiseks. Armastatud Favorina šokolaadide ja maiustuste seast leiad kindlasti midagi, mida poetada ka kingikotti.

Kõik, mida vajad jõuludeks ühest kohast

Lidl pakub kõike, mida vajad täiusliku jõulupeo korraldamiseks. Vali välja jõuluretseptid, mida soovid kasutada ning meilt leiad alati värsked ja kvaliteetsed koostisosad ning valmistooted.

Lidlist leiad kõik ühest kohast, sealhulgas ka kingitused ja kaunistused. Alati lai valik tervele perele ja seda ilma eelarvet lõhki ajamata. Hoia silma peal pakkumistel läbi Lidl Plus äpi, sest iga nädal toob midagi uut. Kui sa pole kindel, mida kinkida, siis Lidli jõululehelt leiad inspiratsiooni kingitusteks nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Foto: freepik.com

Loo jõulumälestusi

Jõulumagustoit on viis tuua inimesed kokku ja luua mälestusi, mis kestavad aastakümneid. Olgu selleks siis klassikaline ahjuõun, mis meenutab lapsepõlve, või täiesti uus jõulujäätis, mis üllatab kõiki. Oluline on jagada seda koos inimestega, keda armastad.

Neil jõuludel julge katsetada, proovi uusi retsepte ja loo oma perekonnas uusi traditsioone. Lidl toetab sind igal sammul, pakkudes kvaliteetseid koostisosi, inspireerivaid jõuluretsepte ja kõike, mida vajad meeldejäävate pühade loomiseks. Parim kvaliteet ja parim hind käivad käsikäes. Magusaid jõule!