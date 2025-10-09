Lihula valimisdebatt – rohkem palagani kui väitlust

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Esimese ja ka ainsa aplausi teenis Lihula kultuurikeskuses laupäeval peetud valimisdebatil Isamaa esinumber Tarvi Sits MAFFi kaubamärgi eest.

„Kohalik võim ei tohi olla kiuslik,” vastab Sits moderaatori küsimusele, kellele peaks kuuluma Matsalu loodusfilmide kaubamärk, mida Lääneranna vallavalitsus endale tahab. Kaubamärgisõda festivali korraldajatega käib juba rohkem kui aasta.

„Mis oleks Pärnu muusikafestival ilma Paavo Järvita?” küsib Sits ja vastab ise: „Ilma Paavo Järvita ei oleks see festival midagi. Korraldajast oleneb kõik!” Rahvas plaksutab.

Kell hakkab seitse saama, debatt lõppema. Lääneran