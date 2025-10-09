Lääneranna 88 kandidaati Exceli mustrites

lääneranna stat1 Lääneranna vallavolikogu kandidaatide piirkondlik jaotus 2025. aasta valimistel endiste valdade järgi. lääneranna stat2 Lääneranna vallavolikogu kandidaatide sooline jaotus 2025. aastal.

Sama halb maine kui Lääneranna vallal endal on Excelil – tööriistal, milleta ei saa aga toimida ükski eelarvepõhine asutus. Kui Lääneranna vallas on Exceliga probleeme olnud, siis pigem selle liiga vähese, pealiskaudse ja selektiivse kasutamise tõttu – mis võib viia lühinägelike otsusteni ja jätta tegelikud kaalutlused varju.

Seekord kasutan Excelit, et vaadata, millised hoovused kujundavad Lääneranna vallavolikogu valimiste kandidaatide nimekirju ja kuhu on paigutunud kurikuulsad „13 kätt”, kes 2023. aastal vastuolulise koolireformi poolt hääletasid ja sellega paljudele valijatele märgilise tähenduse said.

