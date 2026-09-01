Juhtkiri: loodame tarka presidenti

Homme valib riigikogu presidenti. Kui õnneks läheb ja ära valib, saame taas targa presidendi, nagu meil kõik presidendid on seni olnud. Võime ju vaielda, kas uus president peaks olema pädev sisepoliitiliselt või välispoliitiliselt, peaks ta olema jurist, teadlane või poliitik, mees või naine, aga loodetavasti on Eesti rahvas selles ühel meelel, et rumal ei tohiks ta olla.

Tarkus on see, mis aitas meie esivanematel oma riiki luua ja mis aitab meil teda hoida ja kaitsta, ning kindlasti ei peaks Eestit esindama rumal inimene. Mõnele palju suuremale, võimsamale ja rikkamale riigile on juhtunud rumal president, nimesid nimetamata, ning maine- ja muud sorti kahju, mida selline inimene teeb, on ikka hirmus pealt vaadata. Mõne rumala linnapea, vallavanema või koguni ministri kannatame ära, olem