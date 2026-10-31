Juhtkiri: Lääne Elu muutub

Järgmisest nädalast ilmub Lääne Elu paberleht senise kolme korra asemel kaks korda nädalas. Teisipäevane ilmumiskord jääb paika, nelja- ja laupäevase lehe asendab aga reedene leht.

Lääne Elu pole graafiku muutmise juures üksi. Kümnendeid kehtinud ilmumisgraafikut ei muudeta kergel käel. Sama sammu on sel sügisel sunnitud tegema suur osa maakonnalehti üle Eesti. Sammu peamine põhjus on ajalehti postkastidesse toimetava riikliku monopoli Omniva hinnakirja muutus. Laupäeviti ilmumine on edaspidi ajalehtedele lihtsalt talumatult kulukas.

Üks muutus, mida reedene ilmumine loodetavasti kaasa toob, on Lääne Elu varasem jõudmine tellijate postkasti, sest lisaks kõrgele hinnale on laupäevane kojukanne toimunud ka üsna ebastabiilselt.

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Kuigi kojukande asjus toimetus midagi lubada ei saa – võime ainult loota –, oskame lubadusi jagada muu suhtes. Kõige tähtsam lubadus on see, et lugeja ei kaota midagi: nii teisipäevane kui ka reedene ajaleht on vastavalt paksemad. Teisipäeval ilmuv paberleht on 12 ja reedene 16 lehekülge paks – ehk teisisõnu jõuab lugejateni täpselt sama arv lehekülgi nädalas kui seni. Teine lubadus on see, et Lääne Elu ei muuda tellimishinda, erinevalt mõnest teisest