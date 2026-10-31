Paju talus käib kõrvitsamüük täie hooga

Läänemaa ainukese kõrvitsakasvataja põllul Väike-Ahlis valmib kaheksat sorti vilju – hiiglaslikest erekollastest Big Maxidest pisikeste koolnukahvatute tammetõrukõrvitsateni.

Oktoobris on saak salves. Täpsemalt terrassil.

Troostitus sügisvihmas veab Paju talu perenaine Mareike Raba terrassi katva tihke katte lohinal maha ja seal nad ongi – kõrvitsad, sadade kaupa.

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Väikesed ja kahvatud. Suured ja rohelised. Veel suuremad ja hallid.

Oranžid nagu apelsinid. Pleekinud kollased nagu melonid – spagetikõrvitsad, mis lagunevad küpsetades pikkadeks peenikesteks niitideks. Ja muidugi suhkrukõrvitsad nagu soonelised hurmaad, konksud lagipeas – halloween’iks ja laternateks nagu loodud. Nädala keskel viis Raba Keila SOS Lastekülasse 130 suhkrukõrvitsat laternateks.

Halloween – hooaja tipp

Väike-Ahlis tervitavad kõrvitsad juba teepöörakul korraliku lasuna. Kõrvitsaid jätkub kiviaedade peale, punastesse kastidesse, käsikärusse ja kopli kõrvale püstitatud lahmakatesse telkidesse.

Silma peab viljadel peal madal perekoer Bobi – ärgu keegi arvaku, et võib kõrvitsat katsuda! See oleks pühaduse teotus ja seda Bobi ei luba, võib naksata.

Raba ei tea, kui palju (või vähe) ta kõrvi