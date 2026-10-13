Läänemaa parimat leiba küpsetavad Osterman ja Tikimari

Läänemaa toidunädala lõpetanud koduleivakonkursil selgus, et žürii ja rahva hääletusel küpsetavad maakonna parimat leiba Andero Paalvelt Osterman OÜ-st ja Erkki Kildvee TikiMari OÜ-st.

Laupäeva keskpäeval oli leivakonkursiks Hundimaitsete pagaripoes väljapandud 15 koduleiba. Kõik ühtemoodi nummerdatult valgetes kottides, et pimetestil keegi tuttava küpsetatud leiba pakendi järgi kohe ära ei tunneks.

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Konkursi korraldaja, Hundimaitsete pagar-talupoe omanik Tauno Kütt ütles, et leibu tuli konkursile üle ootuste palju. „Eile õhtul kartsin veel, et ei tooda ühtegi,” tunnistas ta.

Laupäeva hommikul saabunud leibadest oli nii mõnigi Hundimaitsetesse jõudes alles soe ehk värskelt ah