Valge Daami laadalt saab kohalikku toitu

Laupäeval, 17.augustil on talurahvas Valge Daami laadal endise Centrali maja sisehoovi vanas õunapuuaiad.

Kehakinnituse eest hoolitsevad Läänemaa O.T.T poe liikmed – Putkaste Kalda talu, Jahu-Jaan, Toht pruulikoda, Koka talu, Emme pelmeenid, Roberti mesi, Nõva leib, Tänava talu ja Tammejuure talu. Oma panuse annavad ka Kolk pruulikoda, Hegeland käsitööjäätised, Mesikuma mesi ja Lilleparun.

„Keele viivad alla grillil valminud põrsas ja lammas, lisaks värske kartul kukeseenekastmega. Prae kõrvale saab valida igasugu värvilist kraami – just seda, mis parajasti põllult kätte saab. Tilgake põldmarja- või tikrisinepit, värskelt valmistatud majoneesi ja sööma! Supikatlas podiseb haugipelmeenisupp ja värske peedisupp,” ütles Kohaliku toidu spetsialist Eva Rahv. „Pelmeenisõprade rõõmuks on valikus ka käsitööpelmeenid. Maiustamiseks on pannkoogid värske meega, tordid-koogid ning palju muud maitsvat. Lisaks kohvile on saadaval kanepitee. Keelt saab kasta nii limpsi, nisuõlu kui ka muude käsitööpruulidega. Laste rõõmuks on saadaval lai valik käsitööjäätiseid.”

Kohalikku toitu leiab jätkuvalt Haapsalu turult O.T.T. talupoest.