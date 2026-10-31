Tiiu Aavik tahab tõsta digiteadlikkust

Täiskasvanute koolitaja ja nutitelefoniõpiku autor Tiiu Aavik on võtnud südameasjaks jagada inimestele teadmisi, kuidas kasutada telefoni kaardirakendusi.

„Olen uudistes ikka ja jälle näinud, kuidas eksinud inimesi tohutute ressurssidega kaks päeva otsitakse ja siis lõpuks leitakse. Sageli on neil nutitelefonid kaasas. Tundub, et nad ei oska seda kui digipäästjat kasutada,” ütles Aavik.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Lauri Põllula sõnul on tänavu Läänemaal olnud mullusest vähem eksimise juhtumeid. „Need, kes eksimisest ise teavitavad, leitakse kiiremini kui neid, kelle kadumisest teavitavad lähedased,” ütles ta.

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Põllula põhjendas, et eksinud inimene võtab üldjuhul häirekeskusega ühendust kohe, kui saab aru, et on eksinud, lähedased teavitavad inimese kadumisest