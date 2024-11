Lääne-Nigulas alustas väärikate nõukogu

Lääne-Nigula vallas aprillis loodud väärikate nõukogu sai läinud nädalal Oru kultuurisaalis esimest korda kokku.

Üheksaliikmelisse nõukokku kuulub üks esindaja igast osavallast ja lisaks neile Lääne-Nigula vallas väärikate nõukogu loomise mõtet eest vedanud Mai Jõevee. Reedesel kohtumisel valiti nõukogu esimeheks Ülle Heinleht ja aseesimeheks Tiiu Aavik.

Ametlikult kannab nõukogu küll eakate nõukogu nime, kuid liikmed on seda meelt, et sõna „eakas” võiks asendada sõnaga „väärikas”. „Meile endale meeldiks väärikate nõukogu rohkem,” ütles Jõevee.

„Et ulatuda valla ühest otsast teiseni, on meil vaja esmalt tegevusplaani, kuidas leiame ja kaardistame kõik, kes võiks meiega potentsiaalselt kaasa lüüa ja kuidas ulatuda kõigini nii, et asi kestaks,“ ütles Aavik.

Lääne-Nigula väärikate nõukogu loomist on juba poolteist aastat eest vedanud Jõevee, kes juhib Läänemaa pensionäre ja kuulub ka Eesti pensionäride ühenduste liidu juhatusse. Liidu eestvõttel hakatigi Eestis kohalike omavalitsuste juurde looma eakate nõukogusid, sellised tegutsevad juba näiteks Türil, Toilas, Alutagusel, Sakus, Lüganusel ja Narva-Jõesuus.

Jõevee sõnul oli tema esmane mõte Lääne-Nigula vallas sellist nõukogu luues, et valla eakad saaksid omavahel rohkem suhelda ja ülevallalisi üritusi korraldada. „Me ei pea kõike koos Haapsaluga tegema,” sõnas ta. Vald aga näeb Jõevee sõnul, et väärikate nõukogu võiks sõna sekka öelda ka neid puudutavate eelnõude puhul. „Kolmas punkt on veel – et teeksime küsitlusi ja uuriksime, millest eakad puudust tunnevad,” ütles Jõevee.

Nõukogu esimesel kokkusaamisel otsustati alustuseks kaardistada vallas olevad organisatsioonid, kellega koostööd teha. Samuti otsustati detsembri alguses saada kokku veebikoolituseks, et edaspidi oleks asjatute sõitude vältimiseks võimalik korraldada ka veebikohtumisi.

Lääne-Nigula enam kui 7000 elanikust on vanemaid kui 65aastasi umbes 1700. Kohtumisel kõlasid mõtted, et asi pole tegelikult ju inimese vanuses, pigem pealehakkamises ja selles, kuivõrd erksalt säravad kellegi silmad.