Haapsalu linnamüür näitas end jälle

Anton pärn ja linnamüür_Kaire (1) Arheoloog Anton Pärna sõnul jooksis 1,5 meetri kõrgune müür piki Saue tänava põhjapoolset külge. Foto Kaire Reiljan.

Haapsalu vanalinnas trassitöödel said arheoloogid uusi andmeid Haapsalu kunagise linnamüüri kulgemisest.

Et Haapsalul on keskajal olnud linnamüür, on olnud teada juba 1960. aastatest. Kuigi maapinnal pole müürist juba sajandeid ühtki jälge, on trasse kaevates siin-seal müürile peale satutud, kuid selle kulgemine polnud päris selge.

Eelmisel nädalal satuti linnamüürile Saue tänaval. Arheoloog Anton Pärna sõnul jooksis 1,5 meetri kõrgune müür piki Saue tänava põhjapoolset külge praeguse kõnnitee all.

„Kui olime jõudnud Saue 3 maja juurde, oli müür ühel hetkel keset trassi ja me ei saanu