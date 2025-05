Tänavaküsitlus: kas te puuke kardate?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9



Olen saanud oma aias väga palju hammustada puukide käest. Põen siiamaani. Minul on oma meetod. Kui on hammustanud, eemaldan, pesen hammustusekoha puhtaks, panen alkoholilapi peale ja joodi. Ja kui nädalaga ei kao punetus ära, lähen arsti juurde. Entsefaliidi vastu ei ole vaktsineeritud, aga tahan ruttu minna, sest olen juba õppetunni saanud.

Sirje Hiiumaalt

Artikkel jätkub peale reklaami

Olen vaktsineeritud. Nii ma ise kui ka mu koer. Nii et natuke pelgan puukentsefaliiti. Aias töötab mururobot. Usun, et kui on muru lühike, siis puugid väga ei tule.

Tarmo

No ikka kardan puuke. Aga ei tõrju. Neid ei saagi tõrjuda. Vaktsineeritud ei ole, muru ikka pügan.

Saima



Ei karda puuke. Tõmban lihtsalt välja. On olnud küll, jah. Vaktsineeritud olen ja muru pügan ka. Mis sa seal ikka rohkemat teha saad.

Sirje

Otseselt ei karda puuke. Kui nii küsida, siis miks ma peaks kartma. Ma ei liigu niisugustes kohtades. Linnamuru? Meie linn on ju nii kivine, et kuhu ma siin lähen. Kassi-koera, kes võiks mõne puugi koju tuua, mul ka ei ole. Juba lapseeast ei ole vaktsineeritud – tervislikel põhjustel.

Aga kui nüüd varasema aja peale mõelda, siis heledad riided tuli selga panna ja pärast kõik hoolega üle vaadata.

Meeli

Mis ma sest puugist ikka kardan ja mis ettevaatusabinõusid mul ikka nii väga kasutada on. Elan ikka oma igapäevast elu. Kass on küll tubane, aga mul on koer. Kui talle mõni puuk tekib, nopin need pealt ära.

Kalev



Ei karda puuke ega puutu nendega kokku. No kus Tallinnas see muru on, mille peal käia – Mustamäel elan. Haapsalus on mul ka korter, käin siin puhkamas. Puuki ei ole näinud ka.

Steven



Kasutan puugivastaseid pihusteid, vaktsineeritud olen ka. Ja muru niidan. Metsa ei roni. Kassil on puugivastane kaelarihm. No ikka peab neid kartma natuke.

Ruudi



Ma ei oska midagi öelda, mis ma teha saan, et puugiga kokku ei puutuks. Vaktsineeritud ei ole, aga koer on kõik vaktsiinid saanud. Kui metsas käin, siis ainult kaitseväe laagrites. Mina küll puuki ei karda.

Kaja



Erilist midagi ei tee, et puuki vältida, kuid muru niidan küll hoolega. Ma ei tea, kas see aitab, aga loodan. Vaktsineeritud olen ka. Kassidel-koertel on puugirihmad kaelas.