Varjupaigakoer ootab kodu viiendat aastat

Metsikus koerakarjas üles kasvanud suurt kasvu pelglik Kiku ootab Haapsalu külje all asuvas loomade varjupaigas juba viiendat aastat päris oma inimest.

Neljapäeva keskpäeval tervitas Kiku tulijaid reibaste haugatustega nagu ikka: tõhus ja täpne nagu uksekell, andis ta märku, et keegi saabus. Oli tema varjupaigaelu 1562. päev: lörtsine, hall ja kõle.

Läänemaa loomade varjupaika jõudis Kiku 2020. aasta 11. juulil Kirimäelt, kus ta omapäi ringi hulkus. Sellest ajast peale on ta näinud sadu ja sadu tulijaid ja minejaid, aga Kiku on jäänud. Läänemaa loomade varjupaiga juhataja Helina Albi sõnul on Kiku oma inimest oodanud kauem kui ükski teine neil peavarju saanud loom.