Transpordiamet kehtestas Pärnumaal raskete ilmaolude hoolderžiimi (täiendatud kell 20.40)

Intensiivse lumesaju tõttu on liiklus Pärnumaa riigiteedel häiritud ning Transpordiamet kehtestab laupäeval kell 9.00 Pärnu maakonna riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni pühapäeval kell 9.00.

Tee- ja ilmaolud varieeruvad maakonna piires, kuid kohati on lumesadu intensiivne ja tihe, mistõttu võivad teed olla raskesti läbitavad. Kogu Pärnumaa teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu Pärnumaa kõrvalteedele veel ei jõuta. Lisaks on teedele langenud puid, mis takistavad hooldetehnikal töö tegemist.

Piirkonna elanikel palume riigiteedele erilise vajaduseta mitte sõita. Raskeveokite juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Varahommikul jätkub lumesadu Kesk-Eestis ja Pärnumaal. Mujal Eestis on teed valdavalt soolamärjad. Õhutemperatuur jääb -4…+2 ja teetemperatuur -6…0 kraadi vahele.

Ilmaprognoosi järgi päeval lumesadu püsib ning võib tekkida tuisku, rannikul võib esineda ka lörtsi. Teedel püsib libeduse oht. Õhutemperatuur jääb päeval -2…+1 vahele ning rannikul võib olla kuni +3 kraadi.

Suverehvidega liiklejatel tuleks sõidud kindlasti edasi lükata. Palume liiklejatel arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libe.

Sõitu planeerides vaata teeolude infot portaalist TarkTee.

Transpordiamet lõpetab täna kell 21 raskete ilmaolude tõttu kehtestatud erilise hoolderežiimi Pärnumaa riigiteedel.