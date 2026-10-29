Juhtkiri: huviharidus pole riigi mure

Lääne-Nigula vald otsustas aidata vanemaid, kes transpordivad oma last kauge maa taha huvikooli. Aidatakse vaid osaga, loomulikult, sest kogu transpordikulu kinnimaksmine käib valla eelarvele üle jõu. Aga piskustki on abi, see näitab, et vallavalitsus hoolib oma lastest ja tahab, et neil oleks teha midagi huvitavamat ja arendavamat kui koguneda õhtuti bussipeatusse või poe juurde, kraagelda ja kahtlase väärtusega kraami tarvitada.

Aga riik seda ilmselgelt ei taha. Mitu aastat järjest on kahanenud riigi makstav huvihariduse toetus. Sellal kui elukallidus tõuseb ja huvikoolide endi ülalpidamise kulu kasvab.

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Tõenäoliselt ei too leevendust ka tuleva aasta riigieelarve, vastupidi – jälle näeme selle toetuse kärbet. Ilmselt ei jätku ka riigikogul mehisust huvihariduse toetust suuremaks hääletada. Riigikoguliikme palga juures ju keegi huvikooli toetamist ei vaja, pealegi on Tallinnas huviharidus kodu lähedal kättesaadav. Kauged huvikoolid ja vähene sissetulek on maakohtade mur