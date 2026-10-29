Meeste kuur sai sünnipäevaks oma filmi

Teisipäeva õhtul Läänemaa ühisgümnaasiumi saalis esilinastunud Höije ja Karel Rahu film meeste koja Haapsalu kuurist oli ühtlasi sünnipäevakink viiendat sünnipäeva tähistavale kuurile.

Filmi autoritel Höije ja Karel Rahul on õnnestunud 25 minutisse mahutada nii Haapsalu meeste kuuri loomine, selle Tartust alguse saanud eellugu, igapäevased tegemised ja kokkusaamised kuuris kuni ühise jõululaua taga istumiseni.

„See on kokkusaamiskoht meestele, kes ei käi laulukooris ega taha garaažis viina visata,” ütles filmis üks kolmest kuuri tutvustanud mehest, Urmas Kalde.

Artikkel jätkub peale reklaami

Nagu hiirtele juust

Kalde kõrval avavad intervjuude kaudu meeste kuuri tegemisi Hannes Danilov ja Udo Maiste, kes kõik on eri taustaga ja kuuri sattunud eri teid pidi. Danilov näiteks tuli sinna oma maja rõdule uusi piirdeid tegema ja jäi.

„Sain üsna kiiresti aru, et masinad, tööpingid, saed ja höövlid on nagu juust hiirtele – sellega meelitatakse mehed kuuri, aga tegelikult on sisu miski muu,” ütles Karel Rahu. „Loodan, et meil õnnestus panna kõrvale jooksma äratuntav taustalugu,” lisas ta.

Kuigi enamik kuuris käivaid mehi on pensioniealised, astub sinna sisse ka nooremaid puutööhuvilisi, kellest David Sal