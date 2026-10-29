SA Läänemaa otsib kultuurispetsialisti

Sihtasutus Läänemaa kuulutas välja konkursi kultuurispetsialisti leidmiseks.

„Otsime koostööpartnerit, kellega teha kultuuriga seotud tegevusi,” ütles SA Läänemaa juhataja Irene Väli ja nimetas nende tegevustena eelkõige kultuurikoostööd, maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamist ning hoolitsemist selle eest, et Läänemaa kollektiivid jõuaks suurele laulu- ja tantsupeole.

Käsunduslepinguga tööle võetava kultuurispetsialisti tööülesannete hulka kuulub koostöö kohalike omavalitsuste, kultuurikorraldajate ja kogukondadega. Samuti on spetsialistil roll kultuuritegijate tunnustamisel ning valdkondlike projektide ja rahastustaotluste ettevalmistamisel.

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Seni suure laulu- ja tantsupeo maakondliku kuraatorina töötanud Marju Viitmaa pani selle kohustuse pärast viimast laulu- ja tantsupidu ma