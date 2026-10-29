Heino Tamm: otsustamisprotsessis pole võõraid ja omi

Aeg on läinud kiirelt – kohalikest valimistest möödus juba aasta. Kui esimese aasta võis praegustele võimukandjatele anda veel sisseelamiseks, siis järgnevad peaksid kujunema tegude näitamise aastaiks.

Aastapäeva puhul võtsin ette Haapsalu koalitsioonileppe, kust jäid esilehel kohe silma read: „Koalitsioonileppes toodud eesmärkide saavutamiseks koostatakse aastased tegevuskavad, mille täimist seiratakse iga poole aasta tagant ning mille täitmise tulemustest teavitatakse avalikkust.” Püüdsin siis pingsalt otsida võimalikke kohti, kust leida avalikkuse teavitamist, ega leidnud. Ei leidnud ka uusi arengudokumente, mis võiksid olla valitsejatele järgmisel kolmel aastal suunanäitajad.

Haapsalule ja linlastele on tähtis järjepidevus ja stabiilsus, kuid kindlasti ka areng. Arenguga on konkurentsiolukorras tavapäraselt nii, et paigal seismiseks on vaja joosta ning edasi liikumiseks on vaja kiiresti joosta. Julgen arvata, et mitmes valdkonnas tegi Haapsalu esimesel aastal üksjagu spurte, kuid kindlasti on valdkondi, kus pole suudetud sörgist enamat.

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Koalitsioonilepingu kohaselt on Haapsalu kõigi elanike vajadusi arvestav linn, kus normiks on avatud linnajuhtimine ning otsused sünni