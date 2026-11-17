Haapsalu Posti tänava probleemid algasid Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul sõidutee kivide valikust, kuid nüüd on garantiiremondiga seis sealmaal, et pole muud võimalust kui kohtult abi küsida.

Kui enam kui kuus aastat kestnud Posti tänava saaga ühe lausega kokku võtta, siis mis see oleks?

(Mõtleb pikalt.) See oli hea mõte, mis on lõpuks palju probleeme tekitanud.

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Mis hetkest hakkasid asjad viltu vedama?

Ega ei oskagi ütelda. Iga ehitusobjekt on oma probleemidega: on projekteerimisprobleemid, on ehitusaegsed probleemid ja siis on garantiiprobleemid. Kõik tuleb lahendada.

Kui mõtleme, millal reaalselt teadvustati praegusi probleeme, oli ikkagi garantiiperioodi jooksul. N