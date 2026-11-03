Vormsilased hakkavad huntidele ühisjahti pidama

Vormsi jahiselts kutsub laupäevaks ajujahile, kus peale põtrade loodetakse tabada ka saarel elutsevad hundid, kelle küttimiseks andis keskkonnaamet loa.

Vormsi jahiseltsi juhatuse liige Ants Varblane kuulis eile Vormsile antud kuuest hundiloast Lääne Elu ajakirjanikult. „Siis on nii, nagu küsisime,” sõnas Varblane.

Laupäevase juba paika pandud põdrajahi lubas Varblane sättida nii, et ajusse jääksid ka hundid. „Meie siin saarel oleme juba säru saanud, las nüüd saavad säru hundid. Ega õiget jahti muidugi enne pidada saa, kui lumi on maas,” ütles ta.

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Kolme hundiga saarlased leppisid

Viimati peeti saarel suurt hundijahti 2023. aasta talvel, kui lasti neli hunti seitsmest. Siis läks aga lumi maast ja kolm võsavillemit jäi tabamata. Järglasi nad mingil põhjusel ei saanud ja suuremat kahju Varblase sõnul ei tekitanud. „Nende kolmega me juba täitsa leppisime,” ütles Varblane.

2026. aasta jääteega läksid hundid Varblase sõnul kolmekesi Noarootsi ja tulid neljakesi tagasi. „Märtsis andsime keskkonnaametile teada, et meil on neli hunti, ja küsi