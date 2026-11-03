Olavi Seisonen: inimesed, kes võivad elada kus iganes, võiksid elada Haapsalus

Haapsalu peaks üles leidma inimesed, kelle töökoht ei sõltu nende elukohast. Nad võiks elada just Haapsalus, leiab linnapea Olavi Seisonen.

Milliseid üllatusi on toonud linnapea amet?

Kõige suurem üllatus on see ülesannete plejaad, teemaderohkus ja ressursside vähesus, mida ma tegelikult ei osanud arvata, et siin ees ootab. Arvan, see pole ainult Haapsalule omane, vaid kõigi samas suuruses kohalike omavalitsuste mure. Mõnes kohas väiksem, mõnes kohas natuke suurem kui meil.

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Kuidas on Urmas Suklese järel linnapea olla?

Ütlen ausalt: väga palju sellele ei mõtle, kelle järeltulija olen või ei ole. Urmas Sukles oli tõesti Eesti kontekstis ju legendaarne linnapea. Minu teada ei ole keegi teine nii kaua selles ametis olnud ja võibolla ei ole lähiajal ka. Mõtlen rohkem sellele, kuhu edasi minna ja mida edasi teha.

Mis siis on Haapsalus kavas?

Aasta ei ole küll väga lühike, aga ka mitte kuigi pikk aeg, et oleks võimalik juba nii-öelda tibusid lugeda.

Julgen olla õnnelik ja rõõmus, et juhime linna avatult ja kaasavalt, kaasates kogukond