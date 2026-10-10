Valitsus kiitis Piirsalu tehase planeeringu heaks

Neljapäevasel valitsuse istungil kiitis valitsus heaks Piirsalu kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu. Parki plaanitakse ehitada riigile kuuluva aktsiaseltsi Hexest Materials lõhkeainetehas.

„See on tervele Läänemaale tähtis,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. Tema sõnul annab loodav lõhkeainetehas koos piirkonda plaanitud andmekeskuse ja teiste planeeringutega signaali, et maakond toimib.

Randmaa sõnul saab piirkond plaanide realiseerumisel märkimisväärse arengukeskuse tiitli.

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Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Edur ütles Lääne Elule, et nüüd, kui eriplaneering on kehtestatud, alustatakse ehitiste ja rajatiste edasise projekteerimisega. „Riigi kaitseinvesteeringute keskus korraldab baastaristu projekteerimise ja ehituse ning Hexest Materials AS tehase projekteerimise ja ehituse,” ütles ta.

Eduri sõnul seatakse Hexest Materialsi kasuks alal peagi hoonestusõigus.

150 miljonit maksev tehas

Umbes 74 hektari suurusele alale kavandatakse lõhkeainetehast, mis toodab kuni 1200 tonni heksogeeni ehk RDXi.

„RDX-lõhkeain