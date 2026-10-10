Noorläänlased – ärkamisaja teerajajad

Foto: arhiiv
Foto: arhiiv
Foto: arhiiv
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40 aastat tagasi 12. oktoobri hommikul Haapsalu lasteraamatukogu hoovi oma kodulinna heaks tööd tegema kogunenud noortest sündis liikumine „Noor-läänlane”, kelle ettevõtmistest tekitas enim kõmu 1987. aasta augustis kõnniteedele vanade tänavanimede kirjutamine.
Kuulutus 1986. aasta septembri lõpu rajoonilehes Töörahva Lipp ja koolide teadetetahvlile ilmunud plakatid kutsusid noori kaasa lööma Haapsalu vanalinna haldjate ühisuses. Kuulutuste peale tuli 12. oktoobril kokku üle 40 noore, kellest noorimad käisid alles neljandas klassis ja vanimad olid keskkooliealised.
Sel esimesel päeval jagati seltskond k