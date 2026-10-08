Üdrumal tossas auto

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7. oktoobril kell 8.10 kutsuti päästjad Haapsalu linnas Mäekülla eemaldama sõiduteele kukkunud puud.

Samal päeval kell 14.41 informeeriti häirekeskust, et Lääne-Nigula vallas Üdruma külas tuleb sõiduautol kapoti alt tossu ja on tunda kärsahaisu. Kell 14.56 auto juurde jõudnud Lihula komando päästjad tegid kindlaks, et auto ei põle ning tossu ja kärsahaisu põhjustas rike. Päästjad eemaldasid akul juhtmed ja jälgisid, et temperatuur masinas alla läheks.