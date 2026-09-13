Galerii: Vintage Weekendi lõpetas Anne Veski

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vintage weekend_mallelisiaraigla (10) anne veski
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_mallelisiaraigla (7)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_mallelisiaraigla (1) black coffee
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeval lõpetas Vintage Weekendi Anne Veski kontsert, mis tõi Haapsalu suursadama ellingu rahvast täis.
Enne peaesineja lavaletulekut esines tantsurühm Black Coff
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