Galerii: vanasõidukid sõitsid läbi linna

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeva keskpäeval vuras läbi Haapsalu ligi tunnine vanasõidukite rongkäik, mis viis eelmisest sajandist pärit autod V

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