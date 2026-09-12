Galerii: vanasõidukid sõitsid läbi linna

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vintage weekend paraad_malleliisaraigla (7)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend paraad_malleliisaraigla (8)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend paraad_malleliisaraigla (9)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeva keskpäeval vuras läbi Haapsalu ligi tunnine vanasõidukite rongkäik, mis viis eelmisest sajandist pärit autod V
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