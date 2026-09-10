Vintage Weekend tuleb aegade suurim

Nädalavahetus möödub Haapsalus taas retrorütmis: korraldajate ennustuste järgi aegade suurim Vintage Weekend täidab Anne Veski fännidega tantsusaali ja kauplejatega vanavaralaada.

Tänavuse retropeo peaesineja Anne Veski astub üles laupäeva õhtul Suur-Holmi sadama ellingus. „30 leedulast helistas, tahtsid laudu kinni panna,” rääkis kontserdist üks festivali korraldaja Katrin Nuuter. Teine korraldaja Eve Merima lisas, et teab mitut, kes tahavad Veskile lilli tuua ja fännipilte teha.

Anne Veski on seni kuulsaim Vintage Weekendil esinenud artist. Ta tuleb koos turvameestega ja näiteks vett tohib talle pakkuda ainult klaaspudelis. Artistil on kaasas Bostoni terjer Leelo, kellele võib äärmisel juhul pakkuda vaid värsket kurki.

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„Ise tahtsime, et ta tuleks,” tõdes Merima. „Meie kujutluses on ruum paksult rahvast täis,” lisas ta. Teist aastat toimuvad