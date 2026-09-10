Läänemaa palgakasvu vedas ametnike palgatõus

Tänavu teises kvartalis oli Läänemaa keskmine palk statistikaameti andmeil 1727 eurot, Eesti keskmine aga 2243 eurot. Läänemaa keskmine kasvas ametnike palkade tõukel aastases võrdluses kiiremini kui Eesti keskmine.

Eesti keskmine palk kasvas võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 5,5 protsenti, Läänemaal oli kasv aga 6,7 protsenti.

Aastases võrdluses oli Läänemaal suurim palgakasv avaliku halduse tegevusalal, kus palgad tõusid eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 21 protsenti. „Seda võisid mõjutada KOVi valimised, kus muutusid ka kohalike omavalitsuste töötajate töötasud,” ütles statistikaameti sotsiaalstatistika juhtivanalüütik Krista Vaikmets. „Samuti mõjutas seda see, et on puhkuste periood, mil puhkuseraha arvestatakse samuti väljamaksete hulka.”

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Eesti keskmisega võrreldes kasvas küll läänlaste palk rohkem, kuid Vaikmetsa sõnul m