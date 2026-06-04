Läänlase palk jääb Eesti keskmisele poole tuhande euroga alla

Läänlase keskmise palga lõhe Eesti keskmisega on viimastel aastatel aina süvenenud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tänavu esimeses kvartalis oli Läänemaa keskmine palk statistikaameti andmeil 1623 eurot, Eesti keskmine aga 2135 eurot. Nii suurt erinevust läänlaste ja Eesti keskmise palga vahel pole seni olnud.

Viis aastat tagasi, 2021. aasta esimeses kvartalis oli Eesti ja Läänemaa keskmise palga vahe 282 eurot. Ehkki palgakasv on protsentides olnud sarnane, on lõhe läänlase ja Eesti keskmise vahel üha kasvanud.

„Pikemas vaates käib Läänemaa Eesti keskmisega üsna ühte sammu: kui Eestis keskmiselt töötasud tõusevad,