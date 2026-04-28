Kevadtorm tuleb ka Läänemaale

Lääne-Nigulas ja Lääneranna vallas on Kevadtormi intensiivsem periood 17.-22. maini.

4. maist 1. juunini peetav kaitseväe suurõppus Kevadtorm toimub osaliselt ka Läänemaal.

Lääne-Nigula valla kodulehel avaldatud teate kohaselt tegutseb kaitsevägi 17. maist 22. maini Kadarpiku, Hindaste, Nigula, Kirna ja Väike-Nõmmküla piirkonnas ning lisaks liiguvad paiknemisalade vahelistel teedel kaitseväe veokid. Teate kohaselt harjutatakse väljaõppel paiknemisalade hõivamist ja kaitsmist, tegevuste käigus tekib juhuslikku lahingumüra ja lennutatakse droone ning võimalikud on lühiajalised liiklusseisakud.

Lääneranna vallas