Juhtkiri: tahaks kõigile kasvu

Statistikaameti palgastatistika põhjal paistab, et Läänemaal elab kolm kõrgema palgaga inimeste gruppi. Üks on muidugi vormsilased, õigemini ulguvormsilased, kelle makstud tulumaksu osa arvel saarvald oma eelarve lahedalt täis saab. Teine kõrgema palgaga inimeste grupp on statistilise liigituse kohaselt mäetööstuse töötajad, mis mägedeta maakonnas tähendab eelkõige turbakaevandajaid. Kui oli aegu, kus nende keskmine palk jälitas põlevkivi kaevandavate päris kaevurite oma, siis nüüd on nad Ida-Virumaa kolleegidest oma keskmise palgaga möödunud.

Tahaks aga