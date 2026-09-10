Suvel sõitis suursaartele üle miljoni inimese

Hiiumaa ja Saaremaa vahel sõitev TS Laevad vedas kolme suvekuuga saartele ja tagasi üle miljoni inimese ja ligi pool miljonit sõidukit. Nii palju reisijaid ega sõidukeid ei ole ettevõtte tegevusajaloo jooksul varem veetud.

Rekordilisel suvel vedas laevafirma Saaremaale ja Hiiumaale 1 068 957 reisijat ja 468 745 sõidukit. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas reisijate arv 0,6 protsenti ja sõidukite arv 1,4 protsenti.

„Järjekordne rekordiline suvi kinnita