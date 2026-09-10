Kauro Kuik pälvis vereta jahi eripreemia

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Jäägu see meie vahele. Foto: Kauro Kuik
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Jäägu see meie vahele. Foto: Kauro Kuik

Haapsalu fotograaf Kauro Kuik sai tänavusel vereta jahil foto „Jäägu see meie vahele” eest jahimeeste seltsi auhinna.

Eripreemia saanud foto kujutab silmapilgutavat metskitse. Foto kirjelduses ütleb Kuik, et veetis metskitsega ühel aasal koos aega poolteist tundi. „Ta küll haistis mind eemalt, kuid liikus siiski vaikselt lähemale mind alguses visuaalselt märkamata,” kirjeldas Kuik metskitsega kohtumist.

Vereta jahi peakorraldaja Tiit Hunt kinnitas, et võ

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