Kauro Kuik pälvis vereta jahi eripreemia

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Haapsalu fotograaf Kauro Kuik sai tänavusel vereta jahil foto „Jäägu see meie vahele” eest jahimeeste seltsi auhinna.

Eripreemia saanud foto kujutab silmapilgutavat metskitse. Foto kirjelduses ütleb Kuik, et veetis metskitsega ühel aasal koos aega poolteist tundi. „Ta küll haistis mind eemalt, kuid liikus siiski vaikselt lähemale mind alguses visuaalselt märkamata,” kirjeldas Kuik metskitsega kohtumist.

Vereta jahi peakorraldaja Tiit Hunt kinnitas, et võ