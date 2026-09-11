Suri Aare Karolin

66-aastasena suri 12 aastat Haapsalus veinibaari Mulliga ja Mullita pidanud Aare Karolin.

Karolini surmast andis sotsiaalmeedias teada tema elukaaslane: „Armsad sõbrad, annan kurbusega teada, et Aare (enamiku jaoks meie hulgast lihtsalt Karolin) on meie seast lahkunud. Karolin ikka ütles, et ta elas oma elu suure leegiga. Ärme lase sel leegil kustuda!“

Karolin avas veinibaari Haapsalu Karja täna