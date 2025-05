Vormsil tuleb nädalavahetusel vereta jaht

Nädalavahetusel peab Vormsil vereta jahti poolsada fotokütti.

„Fotokaameraga hiilitakse ja varitsetakse saaki varavalgest hilisõhtuni,” ütles vereta jahi eestvedaja, zooloog Tiit Hunt. „Jahtida võib kõike ja kõikjal: vees, õhus ja maal. Eesmärk on iseloomustada piltide kaudu Vormsi maastikke ja asukaid, mida saab näha hiljem avataval fotonäitusel.”

Vereta jahil on erilise tähelepanu all aasta loom. Tänavu on selleks põder ja arvestades, et ametlikel andmetel elab 93 ruutkilomeetri suurusel saarel ligi 60 põtra, on šansid meie metsade suurimat ulukit tabada üsna suured.

Vormsi on Hundi sõnul rikas ka kiskjate poolest – seal elavad hundid, ilvesed, šaakalid, rebased, kähri