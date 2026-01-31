Madala veetaseme tõttu on praamiliiklus häiritud

Kuula artiklit, 0 minutit ja 44 sekundit 0:00 / 0:44

Ohtlikult madala veetaseme tõttu ei võta mandri ja Vormsi vahel sõitev parvlaev Ormsö täna ühelegi reisile peale üle viie tonni kaaluvaid sõidukeid.

Kihnu Veeteede hoiatuse järgi võib homme, 1. veebruaril olla probleeme kõikide sõidukite üleveol nii Svibyst kui ka Rohukülast. Teate kohaselt täpsustub 1. veebruari kell 11:05 väljumine Svibyst tund varem.

Ka TS Laevad teatavad, et reis Rohuküla ja Heltermaa vahel võtab tavapärasest 10-15 minutit kauem aega.

Madala veetaseme tõttu oli liinilt maas asenduslaev Regula. Talle tuli nädalavahetuseks appi Leiger, kes suundub pühapäeva õhtul dokitöödele.