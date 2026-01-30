Leiger naaseb liinile

Leiger on nädalavahetusel liinil. Foto: Juhan Hepner

Parvlaev Leiger naaseb nädalavahetuseks Rohuküla-Heltermaa liinile. Tänane, 30. jaanuari graafik taastub alates kell 22.00 Regula väljumisega Heltermaalt.

25. jaanuaril parvlaev Leigrit tabanud kütusesüsteemi rike on kõrvaldatud ning laev naaseb nädalavahetuseks Rohuküla-Heltermaa liinile.

„Varuosa hankimine võttis oodatust kauem, kuid Leiger saab nädalavahetusel Hiiumaa liinil Tiiule abiks olla. 1. veebruari õhtul suundub Leiger dokitöödele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse. Tegemist on dokitöödega, mis ei ole tingi