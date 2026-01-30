Lääne Elu paberleht laupäeval, 31. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 0:42

Opositsioon süüdistas linnavõimu avatud juhtimise puudumises

Ehkki Haapsalu opositsiooni kuuluv valimisliit HaRi soovis eelarvestrateegia arutamise punkti reedel toimunud istungilt eemaldada, võeti strateegia pärast tund aega kestnud arutelu ühehäälselt vastu.

Põhjamaade-Balti vesinikutrass võib kulgeda läbi Läänemaa

Elering esitas 2025. aasta lõpus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) taotluse Soomest läbi Baltimaade ja Poola Saksamaale kulgeva vesiniku ülekandetaristu Eesti osa riigi eriplaneeringu algatamiseks. Üks võimalik trass läheb läbi Lääne-Nigula ja Lääneranna valla.