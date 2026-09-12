Galerii: Haapsalus algas Vintage Weekend

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vintage weekend_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul algas Haapsalus suvelõpupidu Vintage Weekend, mis tõi suursadama täis vanu autosid ja ABBA muusi
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