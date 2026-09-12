Juhtkiri: säilitage toetused

Paljuräägitud regionaalpoliitika on Eestis suuremalt jaolt toetuste jagamine pealinnast ääremaale. Rahaga üritatakse täita arengulõhet, mis eraldab Tallinna, Harjumaad ja Tartut teistest Eesti osadest.

Tegelikult on seda toetusraha napilt, sellega kauged maanurgad eest ära tormanud keskustele järele ei jõua. Ei ole juttugi, et Läänemaa võiks Tallinna või Harjumaaga sammu pidada. Pigem on toetustest piisanud nii paljuks, et me näeks siiski eesminejate kuklaid, et mingigi perspektiiv silme ees püsiks, siht ära ei kaoks.

Nüüd aga ootavad järgmisel Euroopa