Galerii: nädalalõpp möödus Haapsalus retrostiilis

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Vintage Weekend tõmbas nädalavahetusele vindi peale, nagu ürituse reklaamlauses lubatakse.

Haapsalu suvelõpuüritus oli kui suur kostüümipidu, mida olid külastama tulnud Gena

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