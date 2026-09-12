Galerii: nädalalõpp möödus Haapsalus retrostiilis

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Vintage Weekend tõmbas nädalavahetusele vindi peale, nagu ürituse reklaamlauses lubatakse.

Haapsalu suvelõpuüritus oli kui suur kostüümipidu, mida olid külastama tulnud Gena