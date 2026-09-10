Lõhkeainetehase meeskond ehitas Piirsalu jõkke kalakoelmuid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

Teisipäeval rajasid vabatahtlikud, suuremalt jaolt tulevase lõhkeainetehase töötajad, talgutega Piirsalu jõkke kaladele koolmekohti.

Talgute eestvedaja on Eesti loodushoiu keskus projekti LIFE WetEST ja lõviosa vabatahtlikest olid Piirsallu lõhkeainetehast rajava aktsiaseltsi Hexest Materials töötajad. Ettevõtte juht Randel Veerits ütles Lääne Elule, et kohal ollakse kogu praeguse meeskonnaga, kaasas ka kaitseministeeriumi nõunik Indrek Sirp, kes Piirsalu projektiga tegeleb.

„Kuna meie tehas saab olema Pi