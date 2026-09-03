Valla vastuseisust hoolimata algavad maavarade otsingud

Uuringufirma hakkab Lääne-Nigula valla vastuseisule vaatamata uurima Palivere ja Piirsalu lähedal maavarasid.

Keskkonnaamet andis juulis ja augustis osaühingule SKP Invest geoloogiliste uuringute load Lääne-Nigula valda kolmele uuringuruumile: Kaopalu VII, Jaakna VI ja Piirsalu.

Algul keeldus Lääne-Nigula vald lubade kooskõlastamisest, misjärel kaebas SKP Invest valla kohtusse. 3. juunil toimunud virtuaalse eelistungi järel välja saadetud kohtumäärus ütleb, et kohalikul omavalitsusel ei ole alust takistada geoloogilisi uuringuid. Seejärel andis Lääne-Nigula vallavalitsus kooskõlastuse märkega, et ei kohustu hilisemat kaevandamist lubama.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kaopalu VII uuringuala asub mitmel lahustükil praeguse Kaopalu karjääri ümber Ääsmäe-Haapsalu maanteest nii põhja kui ka lõuna pool. Lõuna pool jääb uuringuruumi Pikajalamäe tervisekeskuse ja Palivere aleviku vahele jääv metsaala. Põhja pool asub uuringuloaga maatüki kõrval Palivere raba. Sellest ida poole jääb Jaakna VI uuringuala. Piirsalu u