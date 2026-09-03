Juhtkiri: jätke kogukonnamets rahule

Tänavu suvel otsustas kohus, et Lääne-Nigula vald ei saa jätta kooskõlastamata geoloogiliste uuringute lubade väljastamist. Ehk et kooskõlastus kohaliku omavalitsusega selles, milliseid maavarasid ja kus tohib uurida, on tegelikult kohustuslik – omavalitsus peab selle andma, tahab ta või mitte.

Otsuses on oma loogika. Omavalitsus ei tohiks takistada majandusarengut mingil suvalisel otsitud põhjusel. Küll aga pole Lääne-Nigula valla antud „ei” sugugi otsitud põhjusel ega kaalutlemata. Vald ei soovi, et kopp löödaks maasse kogukonnametsas, Palivere tervisespordikeskuse vahetus naabruses. Alles vaidlesid kohalikud riigimetsa majandamise keskusega selle üle, kui palju seal võiks metsa raiuda. Nüüd ähvardab uus oht.

Hea küll, uurimine pole kaugelt seesama mis kaevandamine. Ja kaevandamisloa väljastamisel jääb Lääne-Nigula „ei” loodetavasti jõusse ja päästab kogukonnametsa, mis ehk pole