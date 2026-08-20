Galerii: Hara sadamahoone avamine ja kalurite päev

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Hara sadamahoone avamine ja kalurite päev foto Juhan Hepner (29)
Foto: Juhan Hepner
Hara sadamahoone avamine ja kalurite päev foto Juhan Hepner (77)
Foto: Juhan Hepner
Hara sadamahoone avamine ja kalurite päev foto Juhan Hepner (61)
Foto: Juhan Hepner
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Eesti taasiseseisvumise aastapäeval avati Hara sadamas pidulikult äsja valmis saanud sadamahoone ja peeti aastatepikkuseks traditsiooniks kujunenud Hara kalurite päeva.
Sadamahoone ehitus maksis Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul umbes 220 000 eurot. Hara sadamahoonet hakkab haldama kohalik mittetulundusühing Harga. Otsuse sadamahoone tasuta nende kasutusse anda tegi Lääne-Nigula volikogu
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