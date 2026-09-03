Gurmeeturust on saanud kohaliku toidu pidu

Seitsmendat korda toob gurmeeturg septembri esimesel laupäeval Haapsallu kokku rohkelt kohaliku toidu pakkujaid nii Läänemaalt kui ka kaugemalt.

„Turg on tänavu tihedamalt täis kui kunagi varem,” ütles gurmeeturgu korraldava Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor. Kui esimesel turul oli oma toodanguga 15 ettevõtjat, siis laupäeval on kell 11–15 Haapsalu raudteejaama perroonil oma kaupa pakkumas poolsada toidutootjat.

Moori sõnul on osalevate tootjate arv küll olnud ka suurem, kuid seda põhjusel, et varem on olnud rohkem ühislette, kus esindatud mitu piirkonnas tegutsevat ettevõtjat. Sel aastal on ühisletiga väljas Romantilise Rannatee ehk Pärnumaa ranniku ja Loode-Eesti väiketootjad.

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Turul pakutav võib võtta silme eest kirjuks – leidub värsket ja suitsutatud kala, liha- ja piimatooteid, juustu, mett ja hoidiseid, samuti leiba, küpsetisi, marjatooteid, mahenäkse ja mitmesuguseid jooke.

Enamik osalejaid kohalikud

Enam kui pooled gurmeeturul osalejad on Läänemaalt. Moori sõn