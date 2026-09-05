Galerii: gurmeeturg meelitas toiduhuvilised raudteejaama

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
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Seitsmendat korda peetav kohaliku toidu pidu gurmeeturg meelitas laupäeval Haapsalu raudteejaama suure rahvahulga.

Poolsada toidutootjat, kellest enam kui pooled Läänemaalt, olid oma letid sättinud raudteejaama perroonile. Kalakaupmehed olid end sisse seadnud raudteejaama ees ja katusealuses paviljonis pakkusid aga Haapsalu kutsehariduskeskuse kokaõpilased maitsmiseks kolme Riho Sommermani välja mõeldud rooga.

"Mind hoiatati, et läheb rebimiseks," ütles Sommerman, ku

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