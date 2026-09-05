Tosin meest vaatab läbi huumori vaimse tervise probleemidele

Stand-up-etenduses „Vaimsest tervisest me ei räägi” tuleb 17. septembril Haapsalu kultuurikeskuses lavale tosin tavalist eesti meest, kes vaatavad läbi huumori oma vaimse tervise probleemidele.

See on Kinoteatri ja vaimse tervise teemadega tegeleva Peaasi.ee teine ühisprojekt. Kui esimeses projektis „Vaimne tervis on nagu porgand” osalesid Lõuna-Eesti inimesed, siis teises, mullu alanud projektis, mehed üle Eesti.

„Meie soov oli ette võtta just mehed, sest statistika näitab, et mehed räägivad vähem ja seetõttu, et nad ei räägi, on ka tagajärjed raskemad,” ütles lavastuse produtsent Sandra Liiv. Tema sõnul oli korraldajate eesmärk mehi julgustada, et vaimsest tervisest võib rääkida.

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2025. aasta sügisel kutsusidki Peaasi ja Kinoteater mehi kandideerima vaimse tervise teemal naljade kirjutamise koolitusele. Kandideerinuist valiti intervjuude kaudu koolitusele paarkümmend meest, kel