Tänava talu sai kestliku turismi sertifikaadi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 57 sekundit 0:00 / 1:57



Euroopa kaitsealade liit omistas Matsalu, Lahemaa ja Soomaa rahvuspargile kvaliteedimärgise ning keskkonnaamet omakorda tunnustas nendes piirkondades tegutsevat üheksat turismiettevõtjat.

Tunnustuse said Lahemaalt Aru mõis, Valgejõe Veinivilla, Aidahotell ja Wanderlust Matkad, Soomaalt Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskus ning Matsalust Seikluspartner, Tänava talu, Voosemetsa turismitalu ning Pivarootsi tuulik ja puhkeküla.

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber ütles, et tunnustuse saamiseks peab turismiettevõtja koostama kolme aasta tegevusplaani, alates energiakasutusest kuni loodushoiuni. “Kaitsealad, eriti meie rahvuspargid, on olulised turismi sihtkohad. Koostöös partneritega hoiame kaitsealade loodus- ja kultuuriväärtusi ning tutvustame neid oma külalistele nii, et see toob kasu kohalikele elanikele ja ettevõtjatele,“ lausus Sõber.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ta lisas, et kui aastaid tagasi oli kestlik turism pigem nišiteenus, siis praeguseks on see normaalsus. „Sõlmitud hea tahte lepe on märk sellest, et teadlikum ettevõtja pühendub samade väärtuste tagamisse. Tänu sellele protsessile on ka meie külastajad teadlikumad,” märkis Sõber.

Euroopa kaitsealade liit on koostanud kestliku turismi põhimõtted, mille eesmärk on edendada jätkusuutlikku turismi kaitsealadel ning nende lähipiirkondades. Liidult kvaliteedimärgi pälvinud sihtkohad ja ettevõtjad moodustavad üle-euroopalise kogukonna, mis aitab hoida turismi head kvaliteeti ja loob ühise võrgustiku vastutustundlike sihtkohtade, nende külastajate ja oma kaitsealast hoolivate elanike vahel.

Praeguseks on rahvusvahelise kestliku turismi sertifikaadi pälvinud pea 240 turismiettevõtjat, kes on peamiselt Lõuna-Euroopast. Eestis on selliseid ettevõtteid nüüd 28. Järgmine voor kuulutatakse ettevõtjatele välja sügisel.