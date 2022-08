Läänlane teeb puravikest sinepit

Tänava talu peremehe Margus Maripuu tehtud puravikusinep tunnistati üle-eestilisel talutoodete konkursil parimaks lisandiks.

Keemikuks õppinud Maripuu ütles Lääne Elule, et puravikud on talle meeldinud lapsest saati. „Tulin koolist ja läksin metsa puravikke korjama,” ütles Maripuu. Sinepit on Maripuu teinud vaarikatest ja porganditest šokolaadi ja küüslauguni välja, seni 20 sorti. Maripuu ütles, et hautanud puravikke valges veinis, muutusid muidu mitte eriti tugeva maitsega seened krehvtisemaks. „Edasi läks nagu ikka – törts konjakit, sorts siidriäädikat ja kõik muu,” ütles Maripuu. Puravikusinep sobib Maripuu sõnul mahlase lihatüki juurde. Juustusinep see pole.

Maripuu vaarikasinep tunnistati parimaks lisandiks kaks aastat tagasi. Talutoodete konkurssi korraldab talupidajate keskliit 2016. aastast.